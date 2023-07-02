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09:27, 2 июля 2023Спорт

Россиянин проиграл техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Vegas 76

Россиянин Магомедов проиграл техническим нокаутом Стрикленду на турнире UFC Vegas 76

Фото: Cassiano Correia / Shutterstock / Fotodom

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абусупьян Магомедов проиграл американцу Шону Стрикледу в главном бою турнира UFC Vegas 76. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок средневесов прошел в ночь на воскресенье, 2 июля, и завершился во втором раунде. Представитель США одержал победу техническим нокаутом.

Магомедов потерпел первое поражение в UFC и пятое в карьере. В его активе также 25 побед и одна ничья. Бой против Стрикленда стал для россиянина вторым в рамках UFC. В дебютной встрече он победил американца Дастина Штольцфуса.

Стрикленд одержал 27-ю победу в ММА. Он также потерпел пять поражений.

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    Алексей Гусев
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