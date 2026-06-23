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12:23, 23 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности боев за Константиновку

Минобороны: Российские военные за сутки освободили 128 зданий в Константиновке ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные за сутки освободили 128 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Подробности боев за населенный пункт раскрыли в Министерстве обороны.

Бои за город ведут соединения и части Южной группировки войск. По данным оборонного ведомства, российские войска наступают на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки.

Потери противника за сутки достигли 90 солдат. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 22 автомобилей, орудия полевой артиллерии, трех квадроциклов, станции радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пунктов управления беспилотниками.

Параллельно подразделения 67-й мотострелковой дивизии ведут бои за Красный Лиман ДНР. За сутки им удалось овладеть пятью опорными пунктами ВСУ и очистить 52 здания. Потери противника на данном направлении составили до 35 военнослужащих и несколько единиц техники, включая два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса. Поражены также склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Ранее Минобороны выпустило заявление об ударах по Украине. Сообщалось, что российские войска атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады с горючим.

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