В Совбезе дали прогноз по инфляции в России к концу года

Медведев заявил, что инфляция в России к концу года не превысит 5%

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев дали прогноз по инфляции в России к концу года. Его статья опубликована в «Российской газете».

По мнению Медведева, инфляция в России к концу года не превысит пяти процентов. Он указал на то, что развитие фиксируется во всех секторах российской экономики. В частности, согласно данным Росстата, объемы промышленного производства в марте 2023 года выросли на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в апреле этот показатель составил уже 5,2 процента.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5 процента, а в 2024-м достигнет таргета в 4 процента. В последний месяц темпы роста цен увеличились, и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными.