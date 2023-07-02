В Китае предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России

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«Жэньминь жибао»: провокации НАТО в отношении РФ обернутся огромной проблемой для Европы

Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, заявил обозреватель Сюй Хайюнь в своей статье для «Жэньминь жибао».

По его словам, конфликт на Украине уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов. Он считает, что их новый виток опустит экономику Европы «на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте». «Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — написал он.

Так журналист прокомментировал проведение учений Североатлантического альянса Air Defender 23. Он заявил, что это стало провокацией в адрес России.

Учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. В них приняли участие несколько тысяч солдат из Европы и США, которые за время тренировок подняли в воздух 240 самолетов.

Ранее бывшая член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что возможный ввод войск НАТО на Украину увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией. Политик также назвала Россию государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

