Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 2 июля 2023Бывший СССР

ВСУ ударили по левобережью Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов по девяти населенным пунктам Херсонской области
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Libkos / AP

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 77 снарядов по левобережью Херсонской области. Под удар артиллерии попали девять населенных пунктов, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области», — отметили региональные власти. Среди попавших под удар населенных пунктов в администрации назвали Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Старую Збурьевку, Подстепное, Новую Каховку, Каховку, Крынки и Васильевку. О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.

Херсонская область стала субъектом России после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, остается под контролем Украины.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра. По его словам, Киев распространяет ложные сообщения о том, что украинским военным удалось закрепиться под Антоновским мостом. Отдельные группы, объяснил он, пытались переправиться с правого берега на левый за последние три дня, но все были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по левобережью Херсонской области

    В приграничном российском регионе сбили беспилотник ВСУ

    Борца с наркотиками в российском городе поймали при попытке их продать

    Вернувшегося из тюрьмы в США Бута выдвинули в депутаты Ульяновской области

    Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский танк и попал на видео

    Представлено доказательство необрезанного обращения Путина к россиянам

    Родченков анонсировал выход новой книги о допинге в России

    Медведев сравнил Украину с «землей Санникова»

    Раскрыты данные об обороте компаний Пригожина

    Количество постов досмотра у Крымского моста увеличили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости