ВСУ ударили по левобережью Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов по девяти населенным пунктам Херсонской области

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 77 снарядов по левобережью Херсонской области. Под удар артиллерии попали девять населенных пунктов, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области», — отметили региональные власти. Среди попавших под удар населенных пунктов в администрации назвали Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Старую Збурьевку, Подстепное, Новую Каховку, Каховку, Крынки и Васильевку. О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.

Херсонская область стала субъектом России после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, остается под контролем Украины.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра. По его словам, Киев распространяет ложные сообщения о том, что украинским военным удалось закрепиться под Антоновским мостом. Отдельные группы, объяснил он, пытались переправиться с правого берега на левый за последние три дня, но все были уничтожены.