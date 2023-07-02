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06:27, 2 июля 2023Мир

В США высказались о беспорядках во Франции

Экс-советник Трампа Стоун: к беспорядкам во Франции привела миграционная политика страны

Фото: Nacho Doce / Reuters

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что к массовым беспорядкам во Франции привела недальновидная миграционная политика Парижа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну», — сказал он.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.

Родителям, чьи несовершеннолетние дети участвуют в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью. Напоминание о возможном заключении в тюрьме последовало из-за того, что, по данным властей, 30 процентов всех задержанных во время массовых беспорядков являются несовершеннолетними.

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    Марина Совина
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