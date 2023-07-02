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13:56, 2 июля 2023Мир

В США назвали главную угрозу мировой безопасности

Дипломат Ричард Хаас: США являются главной угрозой мировой безопасности

Фото: Jan Folwarczny / Unsplash

Экс-президент американского Совета по международным отношениям дипломат Ричард Хаас в интервью The New York Times назвал главную угрозу для мировой безопасности.

«Это мы», — признал Хаас. По его словам, развал американской политической системы привел к тому, что внутренняя угроза превзошла внешнюю.

Хасс подчеркнул, что вместо того, чтобы стать надежным якорем в нестабильном мире, Соединенные Штаты стали крупным источником проблем и сомнительным образцом демократии. «Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, чему другие не хотят подражать, но и то, что делает США ненадежным партнером», — заключил он.

Ранее в КНДР заявили, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

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    Варвара Кошечкина
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