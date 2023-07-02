Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:15, 2 июля 2023Россия

Российский полковник объяснил скандал между Германией и Польшей из-за танков

Полковник в отставке Литовкин объяснил скандал между ФРГ и Польшей из-за танков наживой

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил скандал между Германией и Польшей из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard. Его слова передает газета «Известия».

«Просто люди наживаются на конфликте на Украине», — отметил Литовкин. По его словам, они пользуются безвыходным положением Киева и тем, что на него работают США и ЕС. «Поэтому закатывают такие деньги, чтобы США и ЕС раскошелились и выделили деньги на ремонт и на поставку техники. Бизнес», — констатировал он.

О том, что между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания Leopard, ранее сообщил Der Spiegel. Основной его причиной издание называет разницу в стоимости работ. Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о скандале между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

    Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа Пригожина в России

    Российский полковник объяснил скандал между Германией и Польшей из-за танков

    В Совбезе оценили вероятность компромисса между Россией и Западом

    Медведев заявил о необходимости устранить угрозу членства Украины в НАТО

    Медведев назвал конфликт на Украине противостоянием Запада и остального мира

    Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку

    Политолог допустил обсуждение в США прямого участия в конфликте на Украине

    Раскрыты последствия использования доллара как оружия

    Погиб воевавший на стороне ВСУ ветеран морской пехоты США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости