Российский полковник объяснил скандал между Германией и Польшей из-за танков

Полковник в отставке Литовкин объяснил скандал между ФРГ и Польшей из-за танков наживой

Полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил скандал между Германией и Польшей из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard. Его слова передает газета «Известия».

«Просто люди наживаются на конфликте на Украине», — отметил Литовкин. По его словам, они пользуются безвыходным положением Киева и тем, что на него работают США и ЕС. «Поэтому закатывают такие деньги, чтобы США и ЕС раскошелились и выделили деньги на ремонт и на поставку техники. Бизнес», — констатировал он.

О том, что между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания Leopard, ранее сообщил Der Spiegel. Основной его причиной издание называет разницу в стоимости работ. Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро.