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21:53, 2 июля 2023Бывший СССР

Погиб воевавший на стороне ВСУ ветеран морской пехоты США

Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб во время ужина в ресторане в Краматорске
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в результате российского ракетного удара во время ужина в одном из ресторанов в Краматорске, сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что американский пехотинец прибыл на Украину сразу после того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО). Он воевал на стороне украинских солдат в составе Интернационального легиона.

Смерть Торторичи во время ужина в ресторане подтвердили его родственники.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы накрыли блиндаж с грузинскими наемниками под Артемовском, где находился родственник покойного народного артиста России Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе.

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    Марина Совина
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