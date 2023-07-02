Погиб воевавший на стороне ВСУ ветеран морской пехоты США

Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб во время ужина в ресторане в Краматорске

Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в результате российского ракетного удара во время ужина в одном из ресторанов в Краматорске, сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что американский пехотинец прибыл на Украину сразу после того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО). Он воевал на стороне украинских солдат в составе Интернационального легиона.

Смерть Торторичи во время ужина в ресторане подтвердили его родственники.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы накрыли блиндаж с грузинскими наемниками под Артемовском, где находился родственник покойного народного артиста России Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе.