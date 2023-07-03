Раскрыта нужда Германии в ежегодном притоке мигрантов в 1,5 миллиона человек

Deutsche Welle: Германия нуждается в ежегодном притоке мигрантов в 1,5 миллиона человек

Чтобы справиться с проблемой нехватки квалифицированных кадров, ФРГ нужно 1,5 миллиона мигрантов в год, раскрыла такие данные председатель Совета экономических экспертов при правительстве Моника Шнитцер. Об этом пишет Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

Чтобы удовлетворить нужду в кадрах, правящая коалиция Германии решила облегчить трудоустройство квалифицированных работников из стран, не входящих в Евросоюз. Для этого был разработан законопроект, разрешающий въезд в ФРГ иностранцам, владеющим немецким языком или работающим по одной из дефицитных специальностей — даже без свидетельства о трудоустройстве или обучении.

Мигранты при этом смогут получить профессиональную квалификацию в ФРГ. Как подчеркнула Шнитцер, разработка такого закона — шаг в нужном направлении, «однако этого мало».

В начале мая немецкие СМИ раскрыли планы правительства страны отказать федеральным землям в выделении дополнительных средств на беженцев.