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12:47, 3 июля 2023Забота о себе

Нейропсихолог назвала способы справиться с тревогой

Нейропсихолог Жукова предупредила, что тревога мешает нормально работать и отдыхать

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Постоянная тревога мешает нормально работать и отдыхать, предупредила нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы справиться с ней.

Тревогу могут провоцировать новости, быстрый темп жизни, глобальные и личные кризисы, говорит Жукова. Когда тревожное состояние приобретает регулярный и сильный характер, это становится проблемой. В таком состоянии, добавила нейропсихолог-реабилитолог, человек ощущает себя измотанным и загнанным в угол.

Сосредоточенно работать, приятно проводить время с друзьями становится невозможно. Человек всегда находится в своей тревоге. На каждую ситуацию у него есть несколько негативных сценариев: точно чайник забыл выключить, ночью в доме может взорваться газовая труба и подобные

Наталья Жукованейропсихолог-реабилитолог

Также тревога становится проблемой, когда она возникает без причин, продолжает собеседница «Ленты.ру». Например, у такого человека даже поход в магазин вызывает едва ли не ощущение паники. На вопрос, откуда берутся такие мысли, он отвечает: «Случится что-то плохое, я чувствую».

Чтобы справиться с паникой, необходимо принять факт, что в мире нет стабильности, а идея о ней — вредная иллюзия, считает Жукова.

Вы — главная ваша опора и стабильность. Чем больше у вас будет уверенности в себе и своих силах, тем меньше вы будете испытывать беспокойство. Для помощи себе можно вести дневник или, например, заниматься арт-терапией

Наталья Жукованейропсихолог-реабилитолог

Также Жукова советует помнить, что пугающая неопределенность может стать точкой роста. По ее словам, иногда полезно двигаться туда, где страшнее всего, чтобы пройти свой жизненный путь и стать сильным человеком и специалистом.

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«Если вы понимаете, что самостоятельно из этого не выбраться, вам необходимо обратиться за помощью к специалисту. Это не стыдно и не страшно, это ваш вклад в жизнь, здоровье и даже успех, — объяснила она. — Современные антидепрессанты и противотревожные средства помогут начать жить спокойно».

Ранее Наталья Жукова рассказала о меняющих жизнь детских травмах. Она предупредила, что отстраненное отношение родителей к ребенку может испортить ему жизнь.

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    Вера Владзиевская
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