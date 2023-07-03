Трэвел-блогер нашла способ сохранить багаж в поездке с помощью одного действия

Трэвел-блогер из TikTok посоветовала путешественникам фотографировать чемодан до вылета

Трэвел-блогер нашла простой способ сохранить багаж в поездке с помощью одного действия — сфотографировав его до вылета. Об этом путешественница рассказала на своей странице в TikTok.

По мнению Робин Тейлор (Robin Taylor), найти пропавший чемодан будет гораздо легче, если у владельца есть его фотография. Кроме того, в случае повреждения багажа перевозчиком путешественник без проблем подаст страховой иск и сможет компенсировать убытки, посоветовала она. В противном случае доказать вину авиакомпании будет трудно.

«Я всегда снимаю свой багаж на видео, когда стою в очереди на регистрацию. Так, на всякий случай, для улики. Это уже спасло меня дважды», — поделилась девушка.

В комментариях пользователи согласились с блогершей и поделились собственным опытом. «Я давно продаю чемоданы и всегда буду советовать клиентам заранее делать фото и видео багажа», «Жаль, что я не знал этого две недели назад, когда пропали мои сумки», — написали пользователи.

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» раскрыли российским туристам действенные способы не потерять багаж во время перелета. Так, в первую очередь специалисты рекомендовали россиянам удалять с багажа старые наклейки. А при самостоятельной сдаче чемодана, которая есть у ряда авиаперевозчиков, нужно убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.