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05:30, 3 июля 2023Путешествия

Трэвел-блогер нашла способ сохранить багаж в поездке с помощью одного действия

Трэвел-блогер из TikTok посоветовала путешественникам фотографировать чемодан до вылета

Фото: Unsplash

Трэвел-блогер нашла простой способ сохранить багаж в поездке с помощью одного действия — сфотографировав его до вылета. Об этом путешественница рассказала на своей странице в TikTok.

По мнению Робин Тейлор (Robin Taylor), найти пропавший чемодан будет гораздо легче, если у владельца есть его фотография. Кроме того, в случае повреждения багажа перевозчиком путешественник без проблем подаст страховой иск и сможет компенсировать убытки, посоветовала она. В противном случае доказать вину авиакомпании будет трудно.

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«Я всегда снимаю свой багаж на видео, когда стою в очереди на регистрацию. Так, на всякий случай, для улики. Это уже спасло меня дважды», — поделилась девушка.

В комментариях пользователи согласились с блогершей и поделились собственным опытом. «Я давно продаю чемоданы и всегда буду советовать клиентам заранее делать фото и видео багажа», «Жаль, что я не знал этого две недели назад, когда пропали мои сумки», — написали пользователи.

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» раскрыли российским туристам действенные способы не потерять багаж во время перелета. Так, в первую очередь специалисты рекомендовали россиянам удалять с багажа старые наклейки. А при самостоятельной сдаче чемодана, которая есть у ряда авиаперевозчиков, нужно убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.

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    Зарина Дзагоева
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