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15:19, 3 июля 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики (ЛНР), а также Новомлынск, Котляровка, Красное первое и Синьковка Харьковской области.

Рядом с селом Синьковка российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), добавили в оборонном ведомстве.

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