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17:32, 3 июля 2023Спорт

«Челси» расстанется с Бабой

Ганский защитник Абдул Рахман Баба покинет «Челси» и перейдет в ПАОК

Фото: Imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Футбольный клуб «Челси» расстанется с 29-летним ганским защитником Абдулом Рахманом Бабой. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Sky Sports Фабрицио Романо.

По информации журналиста, футболист покинет клуб на правах свободного агента. Отмечается, что далее греческий ПАОК подпишет с ним соглашение сроком на два года.

Баба пополнил состав «Челси» в 2015 году. Клуб купил его за 25 миллионов евро. Однако защитник провел за команду лишь один сезон — 2015/2016. Остальные семь лет он играл в аренде за «Шальке», «Реймс», «Мальорку», ПАОК и «Рединг».

29 мая «Челси» объявил имя нового главного тренера. Команду возглавил аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с 51-летним специалистом подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

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    Андрей Стрельцов
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