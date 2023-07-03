«Челси» расстанется с Бабой

Ганский защитник Абдул Рахман Баба покинет «Челси» и перейдет в ПАОК

Футбольный клуб «Челси» расстанется с 29-летним ганским защитником Абдулом Рахманом Бабой. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Sky Sports Фабрицио Романо.

По информации журналиста, футболист покинет клуб на правах свободного агента. Отмечается, что далее греческий ПАОК подпишет с ним соглашение сроком на два года.

Баба пополнил состав «Челси» в 2015 году. Клуб купил его за 25 миллионов евро. Однако защитник провел за команду лишь один сезон — 2015/2016. Остальные семь лет он играл в аренде за «Шальке», «Реймс», «Мальорку», ПАОК и «Рединг».

29 мая «Челси» объявил имя нового главного тренера. Команду возглавил аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с 51-летним специалистом подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

