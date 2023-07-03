Россиянкам перечислили восемь необходимых вещей на лето

Стилистка Стася Кульбацкая посоветовала приобрести рубашку, футболку и топ на лето

Стилистка Стася Кульбацкая перечислила россиянкам восемь вещей, которые необходимы на лето. Соответствующую информацию публикует The Voice.

В первую очередь в список необходимых в гардеробе вещей эксперт внесла простые и качественные футболки и топы. По ее словам, цвета упомянутых изделий должны быть базовыми, в том числе белым, серым, бежевым, синим и черным — это позволит добиться универсальности. Помимо этого, Кульбацкая посоветовала приобрести белую или других нейтральных тонов рубашку и несколько платьев. «Рекомендую присмотреться к тем, что хорошо сидят, — однотонные, без активного декора», — уточнила она.

Кроме того, как утверждает стилистка, в состав гардероба должны входить классические джинсы и брюки. «Синие, прямые, идеально сидящие на фигуре, со стандартной или чуть-чуть завышенной посадкой джинсы. Также незаменимы светлые комфортные брюки (лучше всего смотрится хлопок с добавлением чего-либо или лен, если штанины широкие)», — отметила специалист.

В более прохладную погоду, рассказала собеседница издания, удачно смотрится блейзер, который визуально удлиняет силуэт. Также Кульбацкая назвала важной частью летнего гардероба юбку универсального цвета длины миди. «Она на раз собирается в комплекты — хоть с футболкой и кедами, хоть с рубашкой и лодочками», — пояснила она.

В заключение эксперт рекомендовала подбирать нейтральные аксессуары, которые смогут украсить любой образ.

В июне стилистка Лидия Томлинсон перечислила ошибки при составлении летнего гардероба. В первую очередь специалистка отметила, что качество выбранных вещей зависит не от цены, а от состава ткани. Помимо этого, по словам Томлинсон, для создания стильного образа стоит сочетать темные цвета, например, черный и темно-синий, причем даже в жаркое время года.