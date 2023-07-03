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10:43, 3 июля 2023Мир

Британские лорды публично признали Крым российским

Британские лорды на приеме у посла Келина в Лондоне публично признали Крым российским

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Британские лорды Ричард Балф и Роберт Скидельски публично признали Крым территорией России на приеме у российского посла в Лондоне Андрея Келина. Об этом сообщает издание The Guardian.

Келин и его жена Ирина 12 июня в честь дня России устроили званый ужин, пригласив на него около 50 человек, в основном сотрудников российского посольства, иностранных дипломатов, а также «поддерживающих Россию британцев». Приглашенными также были члены палаты лордов Великобритании пэры Балф и Скидельски. Последний ранее входил в совет директоров компании «Русснефть».

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«Я думаю, что Луганск, Донецк и Крым — безнадежное дело. Они могут стать автономными республиками в составе России или войти в состав России», — рассказал The Guardian о своем разговоре с Келиным Балф.

По мнению британского лорда, «Крым — определенно российский», а территориальные претензии, касающиеся Донецка и Луганска, легитимны.

Ранее Обама оправдался за вялую реакцию на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда Киев ждал от американских властей поддержки. Политик подчеркнул, что тогда население полуострова выступало за такие перемены.

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    Глеб Бажуткин
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