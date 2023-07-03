Американская журналистка раскрыла детали о беспорядках во Франции

Американская журналистка Ларен заявила о запрете приближаться к полиции Франции

Американская журналистка Томи Ларен рассказала подробности о беспорядках, проходящих во Франции. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

«Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью. Разве это не безумный принцип? Какой-то перевернутый мир», — заявила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал министров сделать все возможное для порядка в стране. Он также призвал правительство поддерживать полицию, жандармов, магистратов, пожарных и мэров. Макрон подчеркнул, что они были мобилизованы «днем и ночью» последние пять дней.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям их сотрудников. Стрелявшему предъявили обвинения.