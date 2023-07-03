Россиянам назвали омолаживающую кожу еду

Эксперт Роспотребнадзора Савкина внесла в список продуктов для омоложения жирную рыбу

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина назвала россиянам продукты питания, которые омолаживают кожу. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам эксперта, надолго сберечь внешний вид и упругость кожи помогает жирная рыба. «В морской жирной рыбе есть омега-3. А еще витамин D, который тоже очень важен для молодости. В 100 граммах дикого лосося или скумбрии может содержаться его суточная норма», — заявила собеседница издания.

Помимо этого, в список важной для сохранения молодости еды Савкина внесла молочные продукты, в том числе сыр, творог, кефир и йогурты, которые содержат необходимый для организма белок и кальций. «Биологическое старение организма проходит медленнее у любителей маложирного коровьего молока», — уточнила специалист.

В то же время Савкина отметила важность употребления фруктов и ягод, которые являются источником пищевых волокон, природного сахара и антиоксидантов. « Все эти нутриенты помогают в борьбе со свободными радикалами, одними из главных факторов старения», — рассказала она.

В заключение эксперт посоветовала ввести в рацион богатые клетчаткой овощи, а также продукты с растительным белком, таким как орехи, чечевица, фасоль, горох и соя.

В июне терапевт Камила Исаева перечислила россиянам вызывающие раннее старение продукты. Так, для здорового и свежего внешнего вида эксперт посоветовала минимизировать потребление сахара, избыток которого разрушает коллаген в коже и делает ее менее эластичной.