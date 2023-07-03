Блогерша раскрыла правильный способ нанесения кондиционера для волос

Блогерша Кришна посоветовала наносить кондиционер, подхватывая прядь снизу вверх

Блогерша Кришна (фамилия неизвестна) раскрыла правильный способ нанесения кондиционера для волос. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 172,2 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом lavish_krish, правильный уход за локонами позволяет их увлажнить должным образом и напитать необходимыми средствами. «Если у вас сухие и вьющиеся волосы, вам нужно попробовать этот лайфхак», — заявила она.

Так, на размещенный кадрах девушка сначала посоветовала промыть голову шампунем и позволить стечь лишней воде. «Но не выжимайте жидкость полностью», — уточнила Кришна. Затем она порекомендовала растереть кондиционер между ладонями и нанести его от середины длины до концов локонов, подхватывая прядь снизу и поднося ее вверх к голове. «Этот метод помогает увлажнить каждый волос», — пояснила она.

Подписчики оценили совет автора ролика в комментариях. «Сегодня уже опробовала», «Мне очень понравился этот лайфхак», «А моим волосам уже ничего не помогает, они очень тонкие и ломкие», — высказались пользователи сети.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске. Специалистка напомнила, что из-за воздействия солнечных лучей локоны могут стать сухими и ломкими. По этой причине она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос.