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19:43, 3 июля 2023Ценности

Блогерша раскрыла правильный способ нанесения кондиционера для волос

Блогерша Кришна посоветовала наносить кондиционер, подхватывая прядь снизу вверх

Кадр: @lavish_krish / TikTok

Блогерша Кришна (фамилия неизвестна) раскрыла правильный способ нанесения кондиционера для волос. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 172,2 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом lavish_krish, правильный уход за локонами позволяет их увлажнить должным образом и напитать необходимыми средствами. «Если у вас сухие и вьющиеся волосы, вам нужно попробовать этот лайфхак», — заявила она.

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Так, на размещенный кадрах девушка сначала посоветовала промыть голову шампунем и позволить стечь лишней воде. «Но не выжимайте жидкость полностью», — уточнила Кришна. Затем она порекомендовала растереть кондиционер между ладонями и нанести его от середины длины до концов локонов, подхватывая прядь снизу и поднося ее вверх к голове. «Этот метод помогает увлажнить каждый волос», — пояснила она.

Подписчики оценили совет автора ролика в комментариях. «Сегодня уже опробовала», «Мне очень понравился этот лайфхак», «А моим волосам уже ничего не помогает, они очень тонкие и ломкие», — высказались пользователи сети.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске. Специалистка напомнила, что из-за воздействия солнечных лучей локоны могут стать сухими и ломкими. По этой причине она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос.

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    Екатерина Ештокина
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