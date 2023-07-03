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17:28, 3 июля 2023Ценности

Врач назвала россиянкам приводящую к морщинам прическу

Косметолог Кристина Радина: удлиненная челка приводит к раннему появлению морщин

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Врач-терапевт и косметолог Кристина Радина назвала россиянкам прическу, которая приводит к появлению ранних морщин. Соответствующую информацию публикует Life.

Так, доктор объяснила, что удлиненная челка, которая отросла или намеренно была подстрижена таким образом, что закрывает обзор, заставляет женщину хмуриться. В связи с этим у нее могут появиться дефекты на коже. Врач уточнила, что у людей, привыкших задействовать мимику, видимые складки на коже появляются значительно раньше.

«Надо понимать, что на возникновение морщин очень влияет тип личности. Считается, что флегматичные люди, которые спокойно общаются и не задействуют мимику в своем разговоре, как можно дольше остаются без морщин. А у людей холерического темперамента, которые привыкли активно общаться, используя жесты и мимику, раньше времени появляются морщины», — пояснила Радина.

В заключение косметолог порекомендовала людям, которые столкнулись с ранним появлением упомянутых косметических изъянов, прибегать к ботулинотерапии.

В июне блогерша Камиль Аским из Канады раскрыла простой способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети. Так, женщина посоветовала закрыть передние зубы верхней губой и улыбаться, зажимая и расслабляя мышцы лица.

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    Екатерина Ештокина
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