Врач назвала россиянкам приводящую к морщинам прическу

Косметолог Кристина Радина: удлиненная челка приводит к раннему появлению морщин

Врач-терапевт и косметолог Кристина Радина назвала россиянкам прическу, которая приводит к появлению ранних морщин. Соответствующую информацию публикует Life.

Так, доктор объяснила, что удлиненная челка, которая отросла или намеренно была подстрижена таким образом, что закрывает обзор, заставляет женщину хмуриться. В связи с этим у нее могут появиться дефекты на коже. Врач уточнила, что у людей, привыкших задействовать мимику, видимые складки на коже появляются значительно раньше.

«Надо понимать, что на возникновение морщин очень влияет тип личности. Считается, что флегматичные люди, которые спокойно общаются и не задействуют мимику в своем разговоре, как можно дольше остаются без морщин. А у людей холерического темперамента, которые привыкли активно общаться, используя жесты и мимику, раньше времени появляются морщины», — пояснила Радина.

В заключение косметолог порекомендовала людям, которые столкнулись с ранним появлением упомянутых косметических изъянов, прибегать к ботулинотерапии.

В июне блогерша Камиль Аским из Канады раскрыла простой способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети. Так, женщина посоветовала закрыть передние зубы верхней губой и улыбаться, зажимая и расслабляя мышцы лица.

