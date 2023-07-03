Science Translational Medicine: протестирован защищающий от ВИЧ имплант

Сотрудники Хьюстонского методистского исследовательского института протестировали на животных имплант, который может защищать от ВИЧ. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Предэкспозиционная, или доконтактная, профилактика ВИЧ (ПрЭП) обычно подразумевает пероральный или инъекционный прием препаратов для предотвращения инфицирования у людей, контактирующих с носителями вируса. Однако зачастую пациенты пропускают прием лекарств по той или иной причине, что снижает эффективность защиты.

Новый подход помогает избежать этой проблемы, поскольку необходимые вещества будут поступать регулярно — при помощи титанового импланта. Метод тестировали на четырех макаках в течение 20 месяцев, он показал свою безопасность и эффективность. Теперь команда готовится в течение трех лет провести испытания на людях. Если эксперименты пройдут успешно, то имплант может стать общедоступным в течение пяти лет.

В мае специалисты онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели испытания вакцины от ВИЧ с наночастицами, которая вызвала устойчивый иммунный ответ T-клеток.