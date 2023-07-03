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11:09, 3 июля 2023Наука и техника

Протестирован защищающий от ВИЧ имплант

Science Translational Medicine: протестирован защищающий от ВИЧ имплант

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Сотрудники Хьюстонского методистского исследовательского института протестировали на животных имплант, который может защищать от ВИЧ. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Предэкспозиционная, или доконтактная, профилактика ВИЧ (ПрЭП) обычно подразумевает пероральный или инъекционный прием препаратов для предотвращения инфицирования у людей, контактирующих с носителями вируса. Однако зачастую пациенты пропускают прием лекарств по той или иной причине, что снижает эффективность защиты.

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Новый подход помогает избежать этой проблемы, поскольку необходимые вещества будут поступать регулярно — при помощи титанового импланта. Метод тестировали на четырех макаках в течение 20 месяцев, он показал свою безопасность и эффективность. Теперь команда готовится в течение трех лет провести испытания на людях. Если эксперименты пройдут успешно, то имплант может стать общедоступным в течение пяти лет.

В мае специалисты онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели испытания вакцины от ВИЧ с наночастицами, которая вызвала устойчивый иммунный ответ T-клеток.

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    Елена Апазиди
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