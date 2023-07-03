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14:37, 3 июля 2023Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу на ТНТ сравнила жизнь в США и России

Звезда шоу «Холостяк» на ТНТ Мария Вебер заявила, что в Майами и Сочи похожий климат

Кадр: ТНТ

Бывшая участница популярного шоу «Холостяк» на ТНТ Мария Вебер, переехавшая в США, сравнила жизнь в Америке и России. В разговоре с изданием «Страсти» она также ответила на вопрос, почему выбрала для жизни Майами.

«Я всегда сравниваю Майами с Сочи, в котором я прожила 15 лет. Очень похожи климат и пейзажи», — сказала Вебер. При этом она уточнила, что менталитет американцев отличается от менталитета россиян.

Отвечая на вопрос о том, почему она переехала в Майами, звезда «Холостяка» заявила, что считает этот город хорошим местом для жизни. «В Майами отличный климат: вечное лето, рядом океан, относительно безопасно», — объяснила Вебер. Она добавила, что в районе города, где она проживает, много русскоязычных людей, а также магазинов и ресторанов с продуктами и блюдами из России.

Шоу «Холостяк» транслируется на канале ТНТ с 2013 года. Героями проекта становятся звезды шоу-бизнеса и бизнесмены, которые ищут вторую половинку. Вебер стала участницей восьмого сезона программы, где пыталась построить отношения с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Однако в финале проекта исполнитель выбрал другую участницу — модель Екатерину Сафарову.

Ранее популярный российский блогер Рустам Набиев, известный как Рустам Майер, рассказал о переезде в США. В частности, он назвал Лос-Анджелес грустным, грязным и криминальным городом.

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    Олег Давыдов
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