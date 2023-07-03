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16:55, 3 июля 2023Россия

Оперштаб описал ситуацию на подъезде к Крымскому мосту

Волонтеры раздают воду в многокилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту

Фото: Роман Соколов / ТАСС

На подъезде к Крымском мосту, где образовалась многокилометровая пробка, работает аварийно-спасательный отряд, волонтеры раздают бутылки с водой водителям и пассажирам. Ситуацию описал оперштаб Краснодарского края, соответствующая информация опубликована в их Telegram-канале.

Всего к настоящему моменту организовано четыре пункта выдачи воды, ее регулярно подвозят. Кроме того, через каждые 350 метров были установлены биотуалеты. Всего их 28 штук. Также на подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой помощи.

Ранее некоторые Telegram-каналы писали, что у людей в пробке якобы заканчивается вода.

Утром 3 июля оперштаб сообщал, что пробка у Крымского моста, которая образовалась со стороны Темрюкского района Кубани, выросла до 13 километров.

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    Евгения Куликова
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