Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:52, 3 июля 2023Наука и техника

Объяснена опасность одиночества для людей с диабетом

Чувство одиночества вызвало сердечные заболевания у людей с диабетом

Фото: Ulrich Niehoff / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Ученые из Университета Тулейна объяснили опасность одиночества для людей с диабетом. В частности, отсутствие социальных контактов оказалось более серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом, чем диета, физические упражнения, курение и депрессия. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

В исследовании приняли участие 18509 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет с диагностированным диабетом, но без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Испытуемых попросили оценить свое чувство одиночество и изоляцию. Факторами социальной изоляции высокого риска были: проведение времени в одиночку, посещение друзей и семьи реже одного раза в месяц и неучастие в социальной активности по крайней мере раз в неделю.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Затем авторы проанализировали связь между одиночеством, изоляцией и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний после корректировки на пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ), принимаемые лекарства, физическую активность, диету, алкоголь, курение и контроль уровня сахара в крови, кровяного давления и холестерина.

В течение среднего периода наблюдения в 10,7 года у 3247 участников развились сердечно-сосудистые заболевания, из которых у 2771 человека была ишемическая болезнь сердца и у 701 — инсульт. По сравнению с участниками с самым низким показателем одиночества, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 11 и 26 процентов выше у испытуемых с высоким чувством одиночества. Аналогичные результаты наблюдались при ишемической болезни сердца, при инсульте статистически значимой корреляции выявлено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    В Кремле заявили об отсутствии надежды на выполнение зерновой сделки

    В Италии указали на угрозу распространения беспорядков по всей Европе

    Шойгу назвал число перехваченных в июне снарядов РСЗО HIMARS

    В США предложили способ обмена Гершковича на подозреваемых в шпионаже россиян

    Шойгу назвал причину провала мятежа Пригожина

    На Украине признали недостойное поведение военных

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

    Шойгу порассуждал о достижении ВСУ своих целей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости