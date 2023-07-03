Объяснена опасность одиночества для людей с диабетом

Чувство одиночества вызвало сердечные заболевания у людей с диабетом

Ученые из Университета Тулейна объяснили опасность одиночества для людей с диабетом. В частности, отсутствие социальных контактов оказалось более серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом, чем диета, физические упражнения, курение и депрессия. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

В исследовании приняли участие 18509 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет с диагностированным диабетом, но без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Испытуемых попросили оценить свое чувство одиночество и изоляцию. Факторами социальной изоляции высокого риска были: проведение времени в одиночку, посещение друзей и семьи реже одного раза в месяц и неучастие в социальной активности по крайней мере раз в неделю.

Затем авторы проанализировали связь между одиночеством, изоляцией и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний после корректировки на пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ), принимаемые лекарства, физическую активность, диету, алкоголь, курение и контроль уровня сахара в крови, кровяного давления и холестерина.

В течение среднего периода наблюдения в 10,7 года у 3247 участников развились сердечно-сосудистые заболевания, из которых у 2771 человека была ишемическая болезнь сердца и у 701 — инсульт. По сравнению с участниками с самым низким показателем одиночества, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 11 и 26 процентов выше у испытуемых с высоким чувством одиночества. Аналогичные результаты наблюдались при ишемической болезни сердца, при инсульте статистически значимой корреляции выявлено не было.