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10:15, 3 июля 2023Ценности

Одна деталь во внешности Дженнифер Лопес на новых фото папарацци смутила фанатов

Дряблые руки певицы Дженнифер Лопес на новых фото папарацци смутили фанатов

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 53-летняя знаменитость запечатлена в черном оверсайз-платье. Ее образ дополняют золотистые туфли на шпильке, солнцезащитные очки, круглые серьги, браслеты и массивные ожерелья. Кроме того, в руках она держит плетеную сумку люксового бренда Dior, широкополую шляпу, розовый свитер и термос.

Фанатов смутила одна деталь во внешности артистки. «Что у нее с руками?», «Для человека, который столько времени посвящает тренировкам, ее руки выглядят слишком дряблыми», «Ничего себе, ее руки вовсе не подтянутые и упругие», «Мои руки выглядят лучше, хотя спортом каждый день не занимаюсь», «Нужно работать с большими весами», — высказывались они.

В июне Дженнифер Лопес снялась в откровенных нарядах для мексиканской версии журнала Vogue. Так, знаменитость позировала в сером прозрачном платье и бежевом боди бренда Giorgio Armani, ботильонах Dolce & Gabbana и чокере марки Dior. При этом артистка распустила волосы, сделав объемную укладку, и нанесла макияж в коричневых тонах.

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    Мария Винар
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