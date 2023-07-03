ЕС пообещал Украине денежную поддержку на долгие годы вперед

Глава ЕК заверила Киев в том, что ЕС обеспечит Украине денежную поддержку на годы вперед

Евросоюз (ЕС) готов обеспечить Украине регулярную денежную поддержку на годы вперед, ради этого Совет ЕС пересмотрел бюджет и заложил в будущие траты соответствующие статьи расходов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Теперь наш долг — соответствовать стойкости и упорству [Киева]. Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку. Поэтому мы выдвинули новый Фонд для Украины как часть нашего предложения по пересмотру бюджета ЕС — это около 50 миллиардов евро до 2027 года на бюджет и на ремонт», — заверила глава ЕК.

Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС активизировал усилия по снабжению Киева военной техникой и боеприпасами, а также отметила, что Брюссель намерен продолжать искать способы для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 в рамках новых поставок западных танков.