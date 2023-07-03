Названы увеличившие количество бюджетных мест колледжи Москвы

Ракова: в медицинских колледжах Москвы увеличили количество бюджетных мест на 10 процентов

Медицинские колледжи Москвы на 10 процентов увеличили количество бюджетных мест в новом учебном году. Приемная кампания уже началась, в общей сложности учебные заведения готовы принять 3,5 тысячи студентов-медиков. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, медицинские колледжи Москвы пользуются большой популярностью. Всего в столице шесть организаций среднего профессионального образования, учредителем которых выступает Департамент здравоохранения города. Это медицинские колледжи № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия.

В наших образовательных учреждениях созданы все необходимые условия, чтобы студенты успешно освоили медицинские профессии. Будущие фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, акушерки, зубные техники проходят обучение на современном цифровом лабораторном и симуляционном оборудовании, специальных тренажерах, измерительных приборах. Студенты проходят практику в крупнейших городских многопрофильных больницах и поликлиниках Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра уточнила, что прием в колледжи ведется на базе среднего общего образования. Иными словами, абитуриенты должны иметь аттестат об окончании 11 классов школы. Исключение составляют лишь две специальности — «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика». Прием на очную форму обучения этим специальностям осуществляется как на базе среднего общего образования, так и по окончании 9 классов (основное общее образование).

«Медицинские профессии у абитуриентов 2023 года пользуются большим спросом. На сегодняшний день в образовании одного теоретического подхода к обучению недостаточно. Чтобы заинтересовать студента и замотивировать его к обучению, необходим практико-ориентированный подход. Колледжи регулярно оснащаются современным оборудованием, инструментами, фантомами и симуляторами, — отмечает Ольга Алекперова, директор Медицинского колледжа № 2. — Выпускники медицинских колледжей востребованы и имеют отличные перспективы для трудоустройства в медицинские организации на должности среднего медицинского персонала».

Помимо «Сестринского дела» и «Лабораторной диагностики», абитуриенты могут выбрать такие направления, как «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая» и «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)». Прием заявлений по большинству из специальностей завершается 10 августа, желающие обучаться по направлению «Лабораторная диагностика» и «Медицинский массаж» могут подать документы до 15 августа.

Подать заявление абитуриенты, поступающие на бюджетной основе, могут онлайн на портале mos.ru. В нем можно указать сразу несколько специальностей для поступления. Кроме того, необходимо указать колледж, сведения о поступающем и адрес регистрации. К заявлению нужно прикрепить копии паспорта, аттестата и медицинского заключения с результатами прохождения медосмотра.

Выпускники столичных медицинских колледжей получают диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации. По окончании учебы они готовы к медицинской деятельности и востребованы в большинстве столичных медицинских организациях.