Отец показавшей сигнал о помощи на Первом канале девочки рассказал о ее матери

Отец девочки, показавшей сигнал о помощи, заявил, что ничего не знает об избиениях дочери

Отец девочки, показавшей международный сигнал о помощи в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале, рассказал о ее матери. В разговоре с KP.RU он назвал бывшую жену неадекватной, но при этом заявил, что ничего не знает о насилии в семье.

«Я не могу сказать, что она (бывшая жена — прим. "Ленты.ру") плохая мать. Дети одетые, обутые. Я не знаю, бьет она их или нет», — сказал отец девочки. «Я не верю в это, такое в голове даже у меня не укладывается. (...) До меня бы эта информация точно дошла», — уточнил он.

В то же время мужчина назвал бывшую жену неадекватной и подчеркнул, что ему «было невыносимо с ней жить». «День жили нормально, а на следующий день уже хотелось убежать [из дома]», — вспомнил отец девочки.

Ранее стало известно, что съемочная группа шоу «Мужское / Женское» подала заявление в Следственный комитет России после выхода выпуска, в котором девочка подала сигнал о помощи. Уточнялось, что следователи приняли заявление и начали разбираться в ситуации.

О том, что в эфире передачи «Мужское / Женское» на Первом канале ребенок подал сигнал о помощи, сообщалось 30 июня. В выпуске, посвященном борьбе бывших супругов за опеку над четырехлетней дочерью, другая дочь героини эпизода показала жест, который считается международным универсальным сигналом о помощи для тех, кто столкнулся с домашним насилием или другими проблемами. На этот эпизод обратили внимание пользователи сети: они решили, что девочка находится в опасности.