Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:58, 3 июля 2023Интернет и СМИ

Отец показавшей сигнал о помощи на Первом канале девочки рассказал о ее матери

Отец девочки, показавшей сигнал о помощи, заявил, что ничего не знает об избиениях дочери

Кадр: «Мужское/Женское» / Первый Канал

Отец девочки, показавшей международный сигнал о помощи в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале, рассказал о ее матери. В разговоре с KP.RU он назвал бывшую жену неадекватной, но при этом заявил, что ничего не знает о насилии в семье.

«Я не могу сказать, что она (бывшая жена — прим. "Ленты.ру") плохая мать. Дети одетые, обутые. Я не знаю, бьет она их или нет», — сказал отец девочки. «Я не верю в это, такое в голове даже у меня не укладывается. (...) До меня бы эта информация точно дошла», — уточнил он.

Материалы по теме:
«Аж плакать хочется» Герои шоу «Мужское/Женское» становятся посмешищем на всю страну. Почему у него армия фанатов?
«Аж плакать хочется»Герои шоу «Мужское/Женское» становятся посмешищем на всю страну. Почему у него армия фанатов?
16 февраля 2022
«Инструмент унижения и запугивания» Миллионы женщин по всему миру становятся жертвами насилия. Как это остановить?
«Инструмент унижения и запугивания»Миллионы женщин по всему миру становятся жертвами насилия. Как это остановить?
27 ноября 2022

В то же время мужчина назвал бывшую жену неадекватной и подчеркнул, что ему «было невыносимо с ней жить». «День жили нормально, а на следующий день уже хотелось убежать [из дома]», — вспомнил отец девочки.

Ранее стало известно, что съемочная группа шоу «Мужское / Женское» подала заявление в Следственный комитет России после выхода выпуска, в котором девочка подала сигнал о помощи. Уточнялось, что следователи приняли заявление и начали разбираться в ситуации.

О том, что в эфире передачи «Мужское / Женское» на Первом канале ребенок подал сигнал о помощи, сообщалось 30 июня. В выпуске, посвященном борьбе бывших супругов за опеку над четырехлетней дочерью, другая дочь героини эпизода показала жест, который считается международным универсальным сигналом о помощи для тех, кто столкнулся с домашним насилием или другими проблемами. На этот эпизод обратили внимание пользователи сети: они решили, что девочка находится в опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб один из командиров спецназа «Ахмат»

    Японии разрешат сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима»

    Курский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны Украины

    В России разработали льготу для студентов-участников СВО

    Назван правильный способ чистки стиральной машины

    Россиянам рассказали о способе правильно пылесосить

    Объяснены причины повышенной сонливости летом

    Финляндия усовершенствует железную дорогу для быстрой переброски войск к России

    Россиянин обвинил в краже 800 тысяч рублей сбежавшую к другу по переписке дочь

    Найден первый антибиотик с мышьяком для борьбы с устойчивостью бактерий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости