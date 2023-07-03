Дипломат заявил об открытости России для урегулирования на Украине

«Известия»: дипломат Гатилов заявил об открытости России для урегулирования по Украине

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов оценил вероятность политико-дипломатического урегулирования кризиса на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Гатилов заявил об открытости России для урегулирования на Украине. Он отметил, что Москва сохраняет возможность для политико-дипломатического разрешения кризиса, и напомнил, что Киев на законодательном уровне запретил диалог двух стран.

«Однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, сейчас отсутствуют реальные признаки того, что ООН и ее генсек Антониу Гутерриш «могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта». Действия организации в этой области ограничены нежеланием прислушиваться к точке зрения Москвы или другой. При этом Россия уважает инициативы стран, организаций и отдельных лиц, стремящихся разрешить кризис.

Ранее Кремль высказался о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии стабильной основы для диалога двух стран.