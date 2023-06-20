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13:32, 20 июня 2023Россия

Кремль высказался о переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Песков заявил об отсутствии стабильной основы для переговоров по конфликту на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Стабильной основы для переговоров по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 20 июня, приводит ТАСС.

«В условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о какой-либо стабильной почве для эвентуальных переговоров», — сказал пресс-секретарь российского президента.

На вопрос, с кем Москва готова вести переговоры в сложившихся условиях об урегулировании на Украине, Песков ответил, что президент Владимир Путин открыт к диалогу. «У него состоялся весьма продуктивный разговор в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться. Другое дело — потенциальная результативность такого разговора», — добавил официальный представитель Кремля.

Очные переговоры делегация из России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта 2022 года. На них присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    Евгения Куликова
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