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10:28, 3 июля 2023Бывший СССР

В Грузии заявили о планах оппозиции взять Сочи на фоне попытки мятежа Пригожина

Правящая партия Грузии: оппозиция планировала взять Сочи на фоне попытки мятежа Пригожина

Фото: Unsplash

Часть оппозиции Грузии планировала взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — написал он.

Как утверждает Кобахидзе, реакция оппозиции свидетельствует о ее намерениях открыть второй фронт в Грузии. Представители оппозиции не скрывали, что если бы у них были соответствующие рычаги воздействия, то они использовали бы первый шанс для входа на танках в Абхазию и Цхинвали, отметил политик.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

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    Кристина Есикова
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