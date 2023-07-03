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15:48, 3 июля 2023Ценности

В сети удивились моложавой внешности 59-летнего Брэда Питта на фото папарацци

59-летний актер Брэд Питт попал в объектив папарацци и удивил фанатов моложавой внешностью

Фото: Lia Toby / Getty Images

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт попал в объектив папарацци и удивил фанатов в сети. Соответствующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

Так, 59-летний артист был замечен во время съемок рекламного ролика итальянского бренда бытовой техники De'Longhi. На размещенных кадрах знаменитость предстала в классических брюках и рубашке в белых тонах. Образ актера при этом дополняют мокасины, золотые часы и солнцезащитные очки.

Читатели издания восхитились моложавой внешностью кинозвезды и написали об этом в комментариях под материалом. «Какая у него кожа гладкая», «Развелся и наступила новая жизнь!», «У него явно есть двойник. Иначе как объяснить тот факт, что он очень молодо выглядит?», «Стареет как хорошее вино», «Я не верю, что это он», — высказывались они.

В сентябре 2022 года Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности. «Я умываюсь утром, наношу сыворотку и дневной крем — и выхожу из дома. Вечером я проделываю то же самое, но вместо дневного использую ночной крем — это все. (...) На самом деле Гвинет [Пэлтроу] была человеком, который приучил меня умываться два раза в день», — признался актер.

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    Мария Винар
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