В России назвали возможную причину попытки покушения на главу Крыма

Сенатор Совфеда Цеков: покушение на Аксенова могло быть связано с его успехами в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов является эффективным политиком, который достиг значительных успехов в достаточно сложном регионе, успешно справляется с различными вызовами, в том числе, с предотвращением диверсий. Именно с этим могла быть связана попытка покушения на его жизнь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

«Аксенов хорошо показал себя с точки зрения успешного развития Крыма в составе России после воссоединения. Он обеспечивает эффективную защиту региона, успешно справляется со всеми вызовами, с диверсиями. Он очень успешный руководитель такого сложного региона», — считает Цеков.

Целями совершения террористических действий, по словам политика, выбирают знаковые фигуры, имеющие большое влияние и роль в текущих событиях. Потому попытка покушения на Аксенова кажется достаточно логичной.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужба россиянина, готовившего покушение на Аксенова. По данным силовиков, россиянин 1988 года рождения прошел обучение минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.