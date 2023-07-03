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19:54, 3 июля 2023Забота о себе

Певица рассказала о диагностированном у нее СДВГ

Певица Кэти Прайс призналась, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности

Фото: Nils Jorgensen / ZUMA Press / Globallookpress.com

45-летняя британская певица и телеведущая Кэти Прайс призналась, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О том, как это психическое заболевание повлияло на ее жизнь, она рассказала журналу «OК!».

Прайс заявила, что еще в конце 2022 года начала подозревать, что у нее СДВГ, но врачи поставили ей диагноз лишь недавно. По словам знаменитости, болезнь повлияла на ее жизнь и принесла ей много «ненужной драмы и стресса».

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Певица утверждает, что диагноз принес ей облегчение, поскольку наконец объяснил, почему она никогда не чувствовала и не понимала последствий своих действий. Поговорив с врачами и начав лечение, Прайс смогла разобраться в себе и особенностях своего поведения.

Я веду себя так не потому, что не слушаю и не принимаю информацию к сведению, просто во мне что-то есть. Сейчас мне стало лучше: благодаря терапии я научилась сдерживаться, слушать и думать о том, что говорят другие люди — может быть, они правы, может быть, ошибаются, но теперь я думаю о последствиях

Кэти Прайстелеведущая, певица

Ранее Кэти Прайс напугала фанатов натуральными зубами после снятия виниров. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, знаменитость демонстрирует мелкие острые зубы перед установкой виниров. После этого пользователи сети сравнили Прайс с зомби.

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    Наталья Обрядина
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