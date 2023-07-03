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15:02, 3 июля 2023Экономика

Названа причина отставания российских производств от зарубежных

Минэк: производительность труда в России в разы отстает от зарубежных показателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Производительность труда на российских предприятиях сейчас в разы отстает от показателей зарубежных компаний — из-за этого отечественная продукция проигрывает на мировом рынке, заявил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов. Его слова приводят «Ведомости».

При этом Молодцов считает, что можно существенно нарастить эффективность российских производств с уже имеющимися мощностями. В этом поможет оптимизация процессов по принципам бережного производства, а также рационализаторство — то есть применение сотрудниками новых технических решений, повышающих производительность их труда.

Директор департамента Минэкономразвития напомнил, что отечественным компаниям по-прежнему приходится конкурировать с зарубежными производителями, продукция которых все еще завозится в Россию. Кроме того, параллельный импорт усилил непредсказуемость на рынке РФ, считает Молодцов. Соревноваться с понятным набором игроков легче — можно прогнозировать их поведение и ценовую политику, но теперь ситуация усложнилась.

По мнению старшего научного сотрудника Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Галины Баландиной, опасаться стоит влияния не параллельного импорта, а поставок дешевых товаров из Китая — они действительно мешают отечественным производителям.

В середине июня компания «Бештау Электроникс» (выпускает моноблоки, мониторы, клавиатуры и другую периферию) пожаловалась замглавы Минпромторга Василию Шпаку на невостребованность своей продукции. По заявлению главы компании, производство электроники в России страдает от конкуренции с иностранными товарами.

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    Софья Ермакова
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