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19:32, 3 июля 2023Моя страна

В Приморье от кровожадных ворон спасли детеныша колонка

В Приморье местные жители спасли детеныша колонка от нападающих на него ворон

Фото: azoloza / Shutterstock / Fotodom

Жители Приморья спасли одинокого детеныша колонка от кровожадных ворон. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Центра «Тигр».

Местные жители заметили нападающих на малыша птиц и поспешили на помощь. Они отогнали ворон, а затем передали детеныша Центр реабилитации диких животных «Тигр».

Сотрудники центра признались, что не знают, по каким причинам малыш остался без матери. Однако они заявили, что постараются помочь детенышу вырасти и окрепнуть, чтобы он смог вернуться в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» за последний год сделали 1,8 миллиона снимков диких животных. Установить новый фото-рекорд получилось благодаря увеличению популяций редких животных, а также постоянному обновлению автоматических камер.

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    Алиса Удовик
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