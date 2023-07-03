Звезды «Игры престолов» Харингтон и Лесли стали родителями во второй раз

Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз

Звезды фэнтезийного сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз. Об этом пишет Page Six.

«Они рады сообщить, что стали родителями маленькой девочки», — заявил представитель Харингтона. Пара предпочла скрыть имя новорожденного ребенка. Также до сих пор не раскрывается, как они назвали своего первенца.

Известно, что Харингтон, сыгравший Джона Сноу, и Лесли, исполнившая роль «одичалой» Игритт в сериале «Игра престолов», познакомились и начали встречаться на съемках фэнтезийного проекта в 2011 году. В июне 2018-го они поженились. В феврале 2021 года у супругов родился сын.

Ранее сообщалось, что 32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые станет матерью. Райт опубликовала в соцсетях фотографию вместе с мужем Эндрю Лококо, на которой видно, что она находится в положении.

