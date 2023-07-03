Сальдо рассказал о потерях ВСУ в районе Антоновского моста

Сальдо: ВСУ потеряли 30 военнослужащих и две гаубицы в районе Антоновского моста

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, пытаясь перебраться на другую сторону Днепра. Его слова передает РИА Новости.

«Данные есть по потерям противника. Это уже более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько самоходных орудий, которые там пытаются двигаться. И, конечно, большое количество лодок», — сказал Сальдо.

Ранее он сообщил, что противник пытается дистанционно минировать подходы к российским позициям на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России своевременно проводят разминирование и «отправляют на дно» плавсредства украинской армии.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинских диверсантов, которые пытались высадиться на остров Антоновский на херсонском направлении.