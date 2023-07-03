Курский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничных села и поселка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село и поселок в приграничной Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки», — пояснил глава области.

Помимо того, ущерб был причинен двум автомобилям. Сильные повреждения, отметил он, получила газовая труба.

По словам губернатора, под обстрел также попал поселок Теткино Глушковского района, где было зафиксировано пять прилетов. Один из домов в результате атаки получил сильные повреждения, еще в четырех оказались посечены фасады, кровли, разбиты окна.

Ранее Старовойт сообщил, что при обстреле деревни Елизаветовка три попадания пришлись на животноводческий комплекс ООО «Победа». В результате атаки со стороны Украины легкое ранение получил механизатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).