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20:39, 3 июля 2023Россия

Курский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничных села и поселка

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село и поселок в приграничной Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки», — пояснил глава области.

Помимо того, ущерб был причинен двум автомобилям. Сильные повреждения, отметил он, получила газовая труба.

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По словам губернатора, под обстрел также попал поселок Теткино Глушковского района, где было зафиксировано пять прилетов. Один из домов в результате атаки получил сильные повреждения, еще в четырех оказались посечены фасады, кровли, разбиты окна.

Ранее Старовойт сообщил, что при обстреле деревни Елизаветовка три попадания пришлись на животноводческий комплекс ООО «Победа». В результате атаки со стороны Украины легкое ранение получил механизатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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