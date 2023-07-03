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00:20, 4 июля 2023Мир

Нидерланды и Люксембург призвали Сербию и Косово к диалогу

Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу под руководством ЕС
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и его нидерландский коллега Марк Рютте призвали Сербию и Косово начать переговоры под руководством Евросоюза (ЕС). Об этом премьер Нидерландов сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Рютте рассказал, что у них состоялась встреча с сербским президентом Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич, во время которой они обсудили растущую напряженность между Белградом и Приштиной. «Мы выразили серьезную озабоченность и призвали обе стороны принять участие в диалоге под руководством ЕС с целью деэскалации и последующей нормализации отношений», — написал премьер.

Рютте подчеркнул важность стабильности на Западных Балканах, пояснив, что это позволит сотрудничать над вопросами, которые касаются всей Европы.

Ранее Соединенные Штаты и ЕС призвали Косово отступить в конфликте с Сербией, предупредив о последствиях в случае отказа. По словам посланника США на Западных Балканах Габриэля Эскобара, Косово необходимо предоставить большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, если оно хочет приблизиться к вступлению в НАТО и ЕС.

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    Марина Совина
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