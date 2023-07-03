Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в ДНР

Военнослужащие российской Южной группировки войск пресекли попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС России, передает РИА Новости.

По его словам, ночью российским военным при помощи беспилотника удалось вскрыть выдвижение противника и занятие им исходного района в лесопосадке для наступления ранним утром. В результате удара по группе украинских военных, насчитывающей до 50 человек, она понесла потери в размере 80 процентов от своей численности.

Командир также отметил, что спустя несколько часов была вскрыта вторая группа украинских военных, численностью до 20 человек, выдвигавшаяся ближе к Соледару для наступления в первом эшелоне. Уточняется, что по ней также был нанесен удар.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск на четырех направлениях. По ее словам, такая ситуация складывается на авдеевском, марьинском, лиманском и сватовском направлениях.