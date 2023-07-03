Светлаков вернется на ТНТ

Юморист Сергей Светлаков вернется на канал ТНТ в качестве актера и продюсера

Юморист, бывший участник КВН Сергей Светлаков вернется на канал ТНТ в качестве актера, телеведущего и продюсера. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что Светлаков подписал эксклюзивный контракт с медиакомпанией «Газпром-Медиа Холдинг», которая владеет ТНТ. Согласно договору, с 1 июля комик будет работать на телеканале в качестве актера, телеведущего и продюсера. Кроме того, он станет рекламным лицом ТНТ.