В Кремле Telegram сочли условно российским

Сергей Новиков: Telegram можно назвать условно российским, он не враждебен России

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков посчитал, что мессенджер Telegram можно назвать условно российским. Его слова на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели передает ТАСС.

Как рассказал Новиков, коллеги предложили прислать ему информацию в другом мессенджере — WhatsApp. Однако, отметил Новиков, «его эпоха закончилась», и он сам пользуется Telegram. «Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер», — пояснил он.

В то же время в России есть и собственные соцсети, мессенджер, поисковик, почтовые сервисы, подчеркнул Новиков. «Слава богу, в этом мы свой цифровой суверенитет обеспечиваем, но далеко не в полной мере», — заключил он.

В конце июня сообщалось, что Минцифры планирует направить из федерального бюджета 907,4 миллиона рублей на аналог Telegram для чиновников. Отечественная разработка АРМ ГС представляет собой защищенный мессенджер, объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал».