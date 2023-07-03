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19:15, 3 июля 2023Россия

РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве

РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе академии, пишет ТАСС.

«В отношении проректора М.Н. Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобрнауки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Академия, добавили в пресс-службе, оказывает посильную помощь правоохранительным органам.

Проректора РАНХиГС Максима Назарова задержали за фиктивное трудоустройство в вуз сотрудников Минобрнауки. Отмечается, что ему вменяют совершение преступления по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. Назарову грозит до десяти лет колонии.

В 2022 году Назаров стал врио ректора РАНХиГС после того как ректора Владимира Мау задержали за мошенничество. В январе 2023 года должность Назарова занял Алексей Комиссаров.

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