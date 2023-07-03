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09:40, 3 июля 2023Россия

В России ребенка парализовало после приема выданных ему бабушкой лекарств

Под Нижним Новгородом бабушка дала плакавшему внуку транквилизаторы, ребенка парализовало

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижегородской области бабушка дала трехлетнему внуку транквилизаторы. Этим она хотела успокоить плакавшего мальчика, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Мать ребенка вышла из дома, оставив сына под присмотром родственников. Вернувшись, она обратила внимание на странное поведение ребенка. Затем женщина вместе с сыном отправились на прогулку, во время которой мальчика парализовало. Ему немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики госпитализировали мальчика.

Выяснилось, что бабушка дала внуку галоперидол и амитриптилин. Эти препараты можно приобрести только по рецепту врача. Мать мальчика предполагает, что лекарства мог принести в дом ее брат, который ранее лечился в психоневрологической больнице.

Ранее в Курской области 11-летнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил энергетический напиток с афродизиаком. Мальчику стало плохо уже после нескольких глотков. После того как состояние ребенка резко ухудшилось, его доставили в центральную детскую больницу Курска.

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    Алан Босиков
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