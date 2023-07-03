Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал молодежного чемпионат Европы

Молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины обыграла Францию в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в румынском городе Клуж-Напока и завершилась победой украинцев со счетом 3:1. На гол Райана Шерки (19-я минута) команда Руслана Ротаня ответила дублем Георгия Судакова (32-я и 44-я минута) и мячом Артема Бондаренко (86-я).

Украинцы второй раз в своей истории вышли в полуфинал молодежного Евро, где 5 июля встретятся со сборной Испании. В своем четвертьфинале испанцы оказались сильнее Швейцарии (2:1).

В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Израиля. Их матч также состоится 5 июля. Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет в грузинском Батуми.