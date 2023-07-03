В Германии высказались о сроках определения условий вхождения Украины в НАТО

Глава МО ФРГ Писториус: условия вхождения Украины в НАТО определят после конфликта

Условия вхождения Украины в НАТО будут определены после окончания конфликта. Об этом в беседе с Rzeczpospolita заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он напомнил, что во время саммита в Вильнюсе впервые состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств. Таким образом, подчеркнул Писториус, Киев получит равное место за столом альянса. Министр обороны ФРГ добавил, что это важный шаг к адаптации Украины к структурам и процессам НАТО.

«В ходе моих недавних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический альянс никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только после этого мы все, а на тот момент союзников [в блоке], я думаю, будет 32, вместе со Швецией будем решать условия вступления Украины в альянс», — высказался о сроках он.

Писториус также обратил внимание, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. Он пояснил, что ФРГ оказывает ей вторую по величине военную помощь в мире после США и самую большую военную помощь в Европе, которая включает, среди прочего, системы противовоздушной обороны (ПВО), танки, артиллерийскую технику, логистику и ремонт.

Ранее глава Минобороны ФРГ объявил, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки Leopard 1A5 в рамках новых поставок западных танков.