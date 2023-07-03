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19:00, 3 июля 2023Россия

Москвичи смогут зарядить телефон на новых велосипедах городского проката

Ликсутов: на трех тысячах велосипедов московского проката появились зарядки для телефонов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Три тысячи велосипедов московского велопроката оснастили беспроводными зарядными устройствами для смартфонов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На электровелосипедах 2.0 можно с комфортом добираться до метро, работы или места встречи, а возможность подзарядить телефон сделает поездку еще удобнее», — отметил Ликсутов, добавив, что оставить велосипед можно на любой ближайшей велопарковке.

Беспроводные зарядки разместили на велосипедах новой модели, поступившей в парк городского проката. Зарядки расположены на руле и помечены специальной наклейкой. Заряжать можно любой гаджет, поддерживающий функцию беспроводной зарядки. Помимо этого, устройство можно использовать как держатель для смартфона.

На станционные велосипеды действует специальное предложение — студенты с картой москвича могут получить 60 бесплатных поездок с абонементом на 30 дней и 180 бесплатных поездок с абонементом на 90 дней. Кроме того, велосипед можно арендовать без оплаты в течение получаса — количество таких поездок в день не ограничено. Также бесплатный велопрокат доступен владельцам билетов «Единый» на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на карту «Тройка».

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо привязать одну из карт в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и активировать бесплатные поездки в приложении «Велобайк».

Ранее Ликсутов сообщил, что стоимость велопроката в столице снизилась на 10-25 процентов. Скидки будут действовать до конца сезона, их размер зависит от тарифа, который выберут пользователи.

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    Варвара Родикова
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