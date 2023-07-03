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10:25, 3 июля 2023Россия

В Петербурге нашли кричащую 16-летнюю школьницу в кустах у автозаправки

«Фонтанка»: на севере Петербурга нашли кричащую школьницу в кустах у автозаправки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга нашли кричащую 16-летнюю школьницу в кустах у автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

Прохожие, заметившие лежащую на асфальте девочку, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В больнице выяснилось, что она отравилась лекарствами. Врачи промыли несовершеннолетней желудок.

Позже сотрудники полиции установили, что девочка находится на домашнем обучении. Родители подростка развелись, ее воспитывает мать.

Каким образом она оказалась брошенной у автозаправки, оперативникам еще предстоит узнать.

В апреле сообщалось, что в подмосковной Балашихе 14-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением.

Школьница отправилась на прогулку с одноклассником, во время которой подростки употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время матери девочки позвонили и сообщили, что ее дочери стало плохо и ее госпитализировали.

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    Анна Щербакова
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