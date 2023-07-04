Пожар на фабрике в Подмосковье увеличился больше чем в два раза

Пожар на бывшей мебельной фабрике в Химках вырос до 2,3 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках достигла 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, передает ТАСС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Издание Baza уточняет, что пожар возник в районе захода на посадку самолетов в Шереметьево. В небо поднимается столб черного дыма. Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, инцидент не повлиял на посадку и отправление рейсов.

Здание, расположенное в микрорайоне Сходня, загорелось вечером 3 июля. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в складском помещении с лакокрасочными материалами